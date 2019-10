Prins Harry en zijn vrouw Meghan nemen juridische stappen tegen de Mail on Sunday en moederbedrijf Associated Newspapers. De hertog en hertogin van Sussex stappen naar de rechter vanwege de publicatie van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle.

Volgens advocatenkantoor Schillings, dat het paar bijstaat, is het mediabedrijf bezig met een campagne “om valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over de Sussexes te verspreiden en valt de publicatie van de brief daaronder. Omdat Associated Newspapers weigert de kwestie op te lossen, nemen Harry en Meghan nu gerechtelijke stappen.

In een lang statement leggen Harry en Meghan uit waarom ze dat doen. “Wij geloven als koppel in mediavrijheid en objectieve waarheidsgetrouwe berichtgeving. Het is de hoeksteen van onze democratie”, zo begint Harry. “Helaas is mijn vrouw een van de laatste slachtoffers geworden van de Britse roddelpers zonder rekening te houden met de gevolgen. De meedogenloze campagne is het afgelopen jaar geëscaleerd, zelfs tijdens haar zwangerschap en de geboorte van onze zoon.”

Diana

Harry zegt niet te kunnen beschrijven hoe pijnlijk de hele situatie voor hem en Meghan is. De prins en zijn vrouw zijn het zat en willen nu niet langer langs de zijlijn toekijken en niets doen, maar ingrijpen. “Het is simpel gezegd pesten. (…) We weten allemaal dat dit op geen enkel niveau acceptabel is.”

De prins zegt dat gerechtelijke stappen misschien niet de “veiligste” zijn, maar wel de juiste. “Omdat mijn diepste angst is dat de geschiedenis zich herhaalt”, verwijst hij naar de dood van zijn moeder, prinses Diana. Ook zij werd vlak voor haar dood belaagd door de pers. “Ik zie nu dat mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt.”

Geld

De kosten voor de rechtszaak betalen Harry en Meghan, die momenteel op reis zijn in Afrika, uit eigen zak. Als de twee hun proces winnen, willen ze een eventuele schadevergoeding aan een antipestorganisatie geven.