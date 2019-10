Prinses Chulabhorn (62), de jongste zus van de Thaise koning Vajiralongkorn, is opgenomen in het naar haar vernoemde Chulabhorn-ziekenhuis in Bangkok. Dat heeft het bureau van de hofhouding dinsdag in een korte mededeling bekendgemaakt. Voorlopig zal de prinses geen openbare optredens vervullen.

De prinses is het gevoel in haar linkerhand kwijt aldus het bericht. Een MRI-scan toonde aan dat zenuwen in haar linker elleboog beklemd zijn geraakt.

Prinses Chulabhorn kwakkelt al jaren met haar gezondheid. Eerder dit jaar was ze in het ziekenhuis voor staar en ernstige rugklachten. Ze vertoont zich tegenwoordig voornamelijk in een rolstoel; bij het staan wordt ze doorgaans door een of meerdere verpleegsters ondersteund.