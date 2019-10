Prinses Margriet heeft dinsdagavond door het maken van een selfie met de vijftien gefotografeerde kinderen de fototentoonstelling ‘Durf te dromen’ geopend. De reisexpositie met vijftien bijzondere opnamen is eerst te zien in het Cobra Museum in Amstelveen en gaat daarna op tournee, onder meer langs jeugdziekenhuizen en revalidatiecentra.

De tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de stichting van rolstoeltenniskampioen en fenomeen Esther Vergeer. De stichting probeert jeugd met een lichamelijke beperking – door ziekte, ongeluk, of aangeboren – in beweging te krijgen of te houden door sport, om hun gezondheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te versterken. De fototentoonstelling moet kinderen, ouders en artsen laten zien wat er allemaal mogelijk is. “Dat elk kind de kans krijgt gewoon te spelen”, stelde Esther Vergeer.

Als symbool voor de vijftien jaar zijn door bekende fotografen én bekende Nederlanders vijftien kinderen op unieke wijze vastgelegd. Patty Brard, Marco Borsato, Humberto Tan, Sascha de Boer, Estelle Cruijff namen naast onder meer Willem Rutten en Klaas Jan van der Weij het fototoestel ter hand, om elk een kind in zijn gedroomde (sport) wereld vast te leggen.

Prinses Margriet kroop in de huid van talkshowhost en ondervroeg twee van de geportretteerde kinderen, Nick en Matz. Beide jongens speelden rolstoeltennis, en hadden eenzelfde ambitie: coureur worden. Matz had zich door Patty Brard laten fotografen met Tim Coronel, en Nick ging dankzij Edwin Smulders op de foto met Max Verstappen. “We zullen nog wel van jullie horen”, meende prinses Margriet.