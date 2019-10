Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben dinsdag bezoek gehad van de Roemeense president Klaus Iohannis. Het koningspaar ontving hem voor een audiëntie en werklunch op het koninklijk paleis in Brussel.

Na de lunch was het tijd voor cultuur. In museum Bozar in Brussel bezochten de drie een overzichtstentoonstelling over de Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi (1876-1957). De expositie is onderdeel van het overkoepelende festival Europalia waarvan Roemenië dit jaar gastland is. Filip, Mathilde en Iohannis verrichten de opening van het tweejaarlijkse festival.

Het was de tweede keer in korte tijd dat er buitenlandse gasten over de vloer kwamen bij het koningspaar. Maandag brachten de Poolse president Andrzej Duda en zijn echtgenote Agata een lunchbezoek.