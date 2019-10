Koning Willem-Alexander krijgt volgende week hoog bezoek. Hij ontvangt op 10 oktober zijn Spaanse collega Felipe voor een lunch op Paleis Huis ten Bosch. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Felipe is volgende week in Nederland voor een werkbezoek. Hij is aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ‘Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters’ in het Rijksmuseum. Koning Willem-Alexander gaat met hem mee. Hij mag de opening verrichten van de tentoonstelling met ruim zestig meesterwerken uit de zeventiende eeuw, waaronder werken van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera.

De twee koningen zagen elkaar afgelopen juni voor het laatst in Windsor. Ze werden toen allebei opgenomen in de Orde van de Kousenband, de hoogste Britse ridderorde.