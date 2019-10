Prins Harry en zijn echtgenote Meghan hebben woensdag op de laatste dag van hun tiendaagse reis naar Afrika de weduwe van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela ontmoet.

Voor het samenzijn met Graça Machel had Meghan zich speciaal omgekleed. Ze droeg voor deze speciale gelegenheid haar roze trenchjurk, die ze ook in juli vorig jaar droeg voor een ander evenement ter ere van Mandela. Dat was toen ze een tentoonstelling bezocht in het kader van de honderdste geboortedag van de anti-apartheidsstrijder. Ook in Johannesburg maakte Meghan haar look af met beige hakken.

Graça Machel is de derde echtgenote van Mandela. Hij gaf haar in 1998 op zijn tachtigste verjaardag zijn jawoord. Prins Harry had haar al eerder ontmoet, tijdens een reis naar Zuid-Afrika die hij in december 2015 maakte.

De hertog en hertogin van Sussex ronden woensdag hun reis aan Afrika af. Harry en Meghan keren samen met hun bijna vijf maanden oude zoontje Archie in de avond terug naar Londen.