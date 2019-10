Prinses Laurentien gaat zaterdagochtend naar het congres Moedertaal – de taal van je leven van het Genootschap Onze Taal. Ze geeft er het startsein voor de Week van het Nederlands, kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aan. Het tweejaarlijks congres vindt plaats in het Beatrix Theater in Utrecht.

Laurentien gaat in Utrecht met dagvoorzitter Wim Daniëls in gesprek over taal en levert een bijdrage aan het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1, dat voor deze gelegenheid live vanuit Utrecht wordt uitgezonden.

Laurentien is beschermvrouwe van het Genootschap Onze Taal. Op het congres spreken wetenschappers, schrijvers en docenten over het Nederlands als moedertaal.