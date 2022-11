De verbondenheid in het gezin trof me

Ooit koos ik voor Journalistiek. Het leek me superboeiend om professioneel bezig te zijn met het nieuws. Maar na die studiejaren en mijn eerste baan bij de krant, ontdekte ik de tijdschriften. En dat was liefde op het eerste gezicht. Na de weekbladen, kwamen de maandbladen en ‘het nieuws’ werd daarbij steeds een beetje minder belangrijk. Sinds ik kort geleden betrokken raakte bij Vorsten (wat een feest!) spelen de actualiteiten weer een grotere rol in mijn baan. Echt fijn dat we korte productietijden kennen en u zo steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte kunnen brengen. Én op onze redactie hebben we – in dat gewaardeerde team – een heuse reizende reporter, die niet alleen mee mocht op staatsbezoek naar Griekenland, maar óók vooraan stond bij de fotosessie die begin deze maand in de Nieuwe Kerk in Amsterdam plaatsvond. Het resultaat van die sessie vindt u trouwens vanaf pagina 38. En op onze cover natuurlijk. De verbondenheid tussen de gezinsleden trof me. We weten allemaal wat er speelt en toch ging het er ontspannen aan toe. Het moet een fijn moment zijn geweest voor ons koningspaar met alledrie hun dochters daar in die monumentale kerk. Meegenieten kan dus in deze editie, maar ook (heel leuke flmpjes hebben we!) op verschillende andere kanalen waar wij actief zijn:

We doken – dat bent u van ons gewend – ook in de archieven en we tekenden het boeiende verhaal (blader naar pagina 80) op van de ‘andere’ prins William, de neef van koningin Elizabeth. Hij leek wel wat moeite te hebben met het koninklijk protocol. Het verhaal leest als een spannend boek, maar eindigt tragisch…

Nog even over verbondenheid, laten we daarmee afsluiten, vergeet niet onze backcover te bewonderen. Die foto, zo vertederend.

We gaan richting de feestmaand. De tijd van reflectie breekt aan. We maakten een jaarboek, een terugblik op koninklijk 2022.