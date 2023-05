Wát heeft hij grote schoenen te vullen…

De koninklijke feestelijkheden volgen elkaar in rap tempo op. Misschien las u net onze Koningsdageditie? Daarin stonden we ook stil bij het 10-­jarig koningschap van Willem­Alexander (vorsten.nl/shop). Deze special staat in het teken van die andere koning, Charles. Hij begint vele jaren later dan onze koning aan zijn zware taak. Het zal een uitdaging worden; hij heeft grote schoenen te vullen. Zijn moeder was niet alleen de langst regerende monarch ter wereld (70 jaar lang zat ze op de troon, dat kan Charles niet redden), maar ze is ook populairder dan hij. 81% van de Britten is positief over Elizabeth, 63% is positief over Charles…

Groot­-Brittannië maakte zich op voor de Coronation Day. Dat ging aanvankelijk niet met zoveel vaart als we dachten. Een paar weken geleden vroegen we correspondent Lia van Bekhoven voor ons eens goed rond te kijken in haar woonplaats Londen. Hoe bereidden de Britten zich voor op een van de grootste events van de eeuw? ‘Nauwelijks’, concludeerde zij. Het voelde ‘een beetje lauw’ aan. Op pagina 60 kunt u de column lezen die ze voor deze special schreef.

Wij op de redactie liepen wél warm. We lieten namelijk door een van onze gewaardeerde freelancers het liefdesverhaal optekenen tussen koning Charles en koningin Camilla. Het werd een ware love story – in een uitgebreide tijdlijn. Een verhaal over extreme vasthoudendheid. Vanaf pagina 34 kunt u het lezen. We zochten er het allermooiste beeld bij. We zoomden in op Charles als opa, als vader, op de vrouwen die hem omring(d)en, op zijn paleizen. We lazen over Poundbury, het dorpje dat Charles bedacht, waar mensen opvallend gelukkig zijn. En toen we al dat moois hadden verzameld, gelezen en geschreven, ontstond het beeld van een koning die betrokken is en sportief, die van de natuur houdt en bovenal humoristisch is. En ook: toen waren we klaar voor dé dag. We zagen de regalia en hoorden over de zalving, we zagen de St Edwards Crown die wij nog nooit zagen (of: in geen 70 jaar zagen), maar ook: een heel nieuwerwetse koets, met airconditioning en elektrische ramen. The Queen had die gebruikt in 2014 en nu zat Charles erin. We zagen Joanna Lumley (Absolutely Fabulous!) tussen de genodigden zitten en we hoorden de dag erna hoe Katy Perry en Lionel Richie op hun mooist zongen voor de pas gekroonde koning.

Wij maakten snel na die festiviteiten de laatste pagina’s en toen daalde het besef: wij allemaal waren erbij geweest. Dichtbij of verder weg, maar we hebben het gezien, gehoord, gelezen. Nagenieten kan met deze special, want van zo’n groot historisch moment krijg je nooit genoeg!

We gaan richting de zomer lieve lezers. Veel plezier!