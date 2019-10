Wat de koning doet, en wat de koningin draagt, weet u al. Het verhaal daarover schrijf ik op mijn hotelkamer met uitzicht over het landschap van zuidwest-India. Maar hoe het achter de schermen geregeld is, intrigeert ook. Dat blijkt onder meer uit vragen via mijn Facebookaccount met de naam VorstenJustine. Enige duiding. Het is zeker niet zo dat de koning met een blinddoek om boven de wereldkaart een land prikt voor zijn volgende staatsbezoek. Er moet eerst een uitnodiging zijn. Vervolgens bepaalt het ministerie van Buitenlandse Zaken welke uitnodiging past bij de belangen van Nederland. Zo’n vijf maanden geleden werd groen licht gegeven voor India. Het programma wordt samengesteld door de Dienst Koninklijk Huis, het ministerie en het gastland. Van Nederlandse zijde houdt men van goede afspraken en een dichtgetimmerd programma. In India gaan ze wat meer, hoe zeggen we dat netjes, flexibel om met de voorbereidingen.

Tekst gaat verder onder de foto

Er zijn meer landen die graag de relatie met India warm houden en dus is er bijna wekelijks een inkomend staatsbezoek. Dat Nederland graag ruim van tevoren het programma in de steigers wil hebben staan, heeft bij dit gastland geen prioriteit. Met alle gevolgen van dien. Zo’n zes weken voor een staatsbezoek gaat een Nederlandse delegatie op verkenning. De ceremoniemeester stemt de ceremonies af bij elk programmaonderdeel, de hofmaarschalk kijkt onder meer naar de juiste hotels voor het koningspaar en de plek voor de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap, en stemt af welke hapjes het koningspaar de gasten aanbiedt. De projectleider van de RVD maakt een parallel programma voor de pers. Welke verplaatsingen zijn nodig, hoe heeft de pers het beste zicht op het bezoek en waar is de wifi goed genoeg zodat de verhalen, foto’s en filmpjes naar Nederland verstuurd kunnen worden. Zomaar een paar voorbeelden van de bergen werk die verzet worden, ook door een adjudant van de Koning, een afgevaardigde van Buitenlandse Zaken en een afgevaardigde van de ambassade. Maar het programma bleef in potlood geschreven. De infrastructuur van India is niet die van Nederland, de verkeerschaos is een ramp voor een strak gepland programma en de cultuur in India laat een strak programma niet eens toe. Er werd van ons enige flexibiliteit gevraagd. Kleine moeite. Des te meer reden om de Rijksvoorlichtingsdienst een groot compliment te geven. Ze hebben als Bengaalse tijgers geknokt om ons te faciliteren ons werk te kunnen doen. Beleefd, maar dringend zag ik hen in tropische temperaturen onze belangen behartigen en mét resultaat.

Een vaststaand programmaonderdeel is het pers- gesprek: na een staatsbezoek spreekt het staatshoofd met de meereizende pers. De vragen dienen minimaal één dag van tevoren ingeleverd te worden bij de Rijksvoorlichtingsdienst die ze vervolgens voorlegt aan de koning zodat hij weet welke onderwerpen er besproken gaan worden. Zo kan hij zijn antwoorden samen met minister Blok en de plaatsvervangend directeur-generaal RVD voorbereiden. Ik wilde de koning spreken over De Baard omdat dat onderwerp al maanden trending topic is. “Het staat hem heel goed”, antwoordde koningin Máxima op mijn vraag wat ze vond van de baard. “U denkt toch niet dat ik een baard zou laten staan als mijn vrouw het niet goed zou vinden?”, aldus een lachende koning, die zijn baard “nogal kriebelig” noemde. Of het een blijvertje is? “De baard blijft staan tot-ie eraf is.” Het was een leuk moment, dat door alle media is opgepikt en zelfs het NOS Journaal heeft gehaald. Een leuk moment, tijdens een prachtig staatsbezoek. Daarover leest u meer vanaf pagina 14 in het nieuwe nummer van Vorsten.