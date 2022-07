Belle Amalia kiest haar diadeem

De fotosessie draaide dit jaar toch echt vooral om prinses Amalia. Voor het eerst stond zij de pers te woord. We mochten per medium één vraag stellen aan óf de koning óf de koningin óf Amalia. Amalia kreeg bijna negentig procent van de vragen en vrolijk, spontaan én diplomatiek gaf zij antwoord. Zelfs wanneer het een ongemakkelijke vraag was over hoe gelukkig ze is in de liefde. ‘Ontzettend gelukkig, want ik ervaar enorm veel liefde van de mensen om me heen.’ Een duidelijk ingestudeerd antwoord en terecht. De koning keek weer even trots als ruim achttien jaar geleden toen hij zijn dochter voorstelde als ‘de allermooiste baby’.

Nu vliegt ze uit en verruilt ze het paleis voor een woning in Amsterdam. Dat Amalia gegroeid is, zoals koningin Máxima zegt, hebben we onlangs kunnen zien in Noorwegen. Ze was debutant op een galadiner waar meerdere vorstenhuizen aanwezig waren. In een roze capejurk van Natan en met het huwelijksdiadeem van haar moeder was ze wat mij betreft de belle van het bal. ‘Om zoiets voor het eerst te mogen doen, was voor mij ontzettend gaaf! Zeker met mijn voorliefde voor tiara’s en ik vond het heel mooi dat ik de huwelijkstiara van mijn moeder mocht dragen.’ Eigenlijk heet het in het Nederlands een diadeem, maar wie ben ik om de prinses te verbeteren? Als zij het een tiara noemt, vind ik tiara óók goed. Máxima had haar dochter meerdere exemplaren laten zien, maar Amalia koos onmiddellijk voor het diadeem dat haar moeders hoofd sierde op haar grote dag in 2002.

Ik was zelf benieuwd naar het contact tussen de prinses en haar koninklijke generatiegenoten. Ze vertelde me dat ze vooral contact hebben via sociale media als WhatsApp omdat ze in verschillende landen wonen. Vooral met de Noorse prinses Ingrid Alexandra en de Belgische prinses Elisabeth heeft ze een goede band, omdat ze in dezelfde positie zitten. Het zijn thema’s als privacy en sociale media die de prinsessen met elkaar delen. ’We hoeven elkaar niets meer uit te leggen, het is gewoon heel fijn om met elkaar over hele basale levensdingen te praten, die voor ons net wat anders liggen en dat snappen we gewoon van elkaar.’

Amalia start na de zomer met haar studie en zal lid worden van een studentenvereniging. Voor de ontgroening is ze niet bang: ‘Dat hoort erbij’. En in september staat Prinsjesdag voor de deur. ‘Een groot ding’, vindt de Prinses van Oranje. ‘Ik moet nog kijken of ik de koets in­ en uitkom met een lange jurk, dat zal zeker nog wel een keer geoefend moeten worden.’ Ik verheug me op de mooie momenten die voor ons liggen met belle Amalia!