‘Het is echt een vrouwtje’, zei koning Filip over zijn pasgeboren dochter in 2001. Ik vroeg me toen al af wat hij daar mee bedoelde. Wat is een echt vrouwtje? Ik zie namelijk vooral een prinses die haar spreekwoordelijke mannetje staat. We volgen de koningskinderen jaar in jaar uit en zien schattige peuters uitgroeien tot prachtige jongedames. Elisabeth speelt al van jongs af aan een belangrijke rol in de Belgische monarchie. Als kleuter van vier ging ze voor het eerst mee naar het Te Deum en een jaar later verrichte ze haar eerste opening. Ik was zwaar onder de indruk toen zij voor een herdenkingsbijeenkomst van de Eerste Wereldoorlog een toespraak hield. Ze was toen nog maar twaalf jaar oud en had de indrukwekkende toespraak zelf geschreven en sprak het uit in de drie landstalen. Ze had echt geoefend op het Duits, zo jong had ze nog geen les had gehad in die taal. De monarchie is in België minder populair dan in Nederland en prinses Elisabeth kan het verschil maken. Sterker nog; ze máákt al het verschil.

Er is geen Belgisch tijdschrift of televisieprogramma over koningshuizen meer (Vorsten verschijnt er wel), maar haar achttiende verjaardag werd door maar liefst vier landelijke televisiezenders live uitgezonden. Voor het oog van haar ouders, haar familie, maar ook voor volk en vaderland stond dit ‘vrouwtje’ opnieuw haar mannetje. ‘Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen.’ Achttien jaar en dan al zo’n plichtsbesef. Ik snap de Belgen goed wanneer ze deze powerprinses af en toe van haar school in Wales overvliegen naar België. Elisabeth is de parel in de kroon.

Prinses Amalia wordt nog wat meer uit de schijnwerpers gehouden. We zien haar voornamelijk tijdens Koningsdag en fotosessies. Is het te kort door de bocht om te stellen dat Amalia nog niet hoeft te worden ingezet als bruggenbouwer tussen vorst en vaderland? De Oranjes kunnen het zich permitteren Amalia zo lang mogelijk te laten ontdekken wie ze is. ‘Want als je jezelf niet kent kun je nooit een publiek ambt goed vervullen. Je moet jezelf eerst door en door leren kennen’, zegt haar vader koning Willem­-Alexander daar over. ‘Ken je eigen grenzen. Ga eroverheen, maak fouten.’ Nog geen officiële verplichtingen voor het vaderland dus in de agenda van de prinses. Maar als ze er is, staat ook zij haar mannetje. Hoe zij even spontaan de pers te woord stond tijdens Koningsdag is onvoorstelbaar. Ze gaf een inkijkje in hoe zij haar positie ervaart: ‘Af en toe onwerkelijk om me te realiseren dat dit nu echt mijn leven is.’ Ze was diplomatiek, spontaan en eerlijk tegelijk: ‘Ik wil geen showversie van mezelf zijn.’ Er zijn geen openbare foto’s van de twee troonopvolgers samen, hoe leuk zou dat een keer zijn. ‘Goede buren, nu ook bij de nieuwe generatie’, ik hoor het de twee koningen in gedachte trots zeggen voordat zij het glas heffen op deze twee prachtige toekomstige vorstinnen.