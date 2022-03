Bijzonder kroonjaar voor Vorsten

Een bijzonder moment! Vorsten is in het 50ste levensjaar aangekomen. Ik ben natuurlijk volstrekt objectief wanneer ik stel dat dit het mooiste, beste en meest ervaren tijdschrift over koninklijke families is. Een halve eeuw al neemt dit tijdschrift u mee naar de paleizen en hun bewoners.

Vorsten werd ‘geboren’ in 1973. Even terug naar die tijd: prinses Anne trouwt met Mark Phillips, en prins Willem Alexander krijgt voor zijn 6de verjaardag een trommel en een serenade van het Tamboer Trompetten Corps Prins Willem-Alexander. Zijn peetmoeder, koningin Margrethe van Denemarken, zit dan net een jaar op de troon en legt haar eerste staatsbezoek af. Prins Rainier haalt zijn 16-jarige dochter Caroline op uit Engeland waar zij naar school is gegaan en in het Belgische Ukkel wordt de toekomstig koningin Mathilde geboren.

In Nederland is het feest. Niet vanwege het ontstaan van Vorsten (al had dat natuurlijk prima gekund), maar vanwege het zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana. Nederland viert het groot en er is van alles georganiseerd; zo maakt het koninklijk paar een rijtoer in een open koets met zeven kleine prinsjes aan boord. Was het voortbestaan van de monarchie ooit wat wiebelig, met slechts Wilhelmina en later Juliana als troonopvolger, de schoorsteenmantel van Juliana staat vol met familiefoto’s en in 1973 is de familie nog niet eens af of compleet. Jongste dochter Christina zal nog trouwen en moeder worden, en ook het gezin van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wordt nog uitgebreid.

In Den Haag maken koningin Juliana en prins Bernhard met hun zeven kleinkinderen in een open rijtuig een rijtoer, enthousiast toegejuicht door een grote menigte. Pieter-Christiaan (bij oma Juliana op schoot), Willem-Alexander, Maurits, Bernhard, Constantijn (moeilijk zichtbaar), Carlos en Johan Friso.

Internet bestond nog niet en online is er over Juliana maar een fractie aan informatie en foto’s te vinden vergeleken bij de huidige generatie staatshoofden. Gelukkig hebben we op de redactie alle jaargangen van Vorsten netjes ingebonden in de kast staan. Daarnaast heeft Vorsten de afgelopen vijftig jaar een gigantisch archief opgebouwd van oude knipsels, programmaboekjes, dia’s, telexen en toespraken. Het is een feest om door de honderden hangmappen te struinen

Over het zilveren jubileum is online vrijwel niets te vinden, terwijl ons archief ieder detail van de festiviteiten blootgeeft. Wat een rijkdom. Ook uw rijkdom, want juist door de vijftig jaar ervaring van Vorsten is de kennis groot en kunnen we inhoudelijk meer diepgang bieden.

Extra veel pagina’s Vorsten Deze column van Justine staat in de nieuwe extra dikke Vorsten die nu in de winkel ligt. Het nummer is ook los online te bestellen in de shop.

We gaan ons jubileum groot vieren! Een jaar lang nemen we u mee naar de hoogtepunten uit vijftig jaar vorstelijke verslaggeving en koninklijke interviews (zie pagina 71). Onze abonnees hebben ook het komende jaar een streepje voor en we gaan natuurlijk trakteren. Dat doen we nu al in onze rubriek Zien, lezen, doen, maar we zetten komend jaar nog meer voor u op de rit. Dat hou ik nu nog even als verrassing. Voorjaar 2023 hoop ik u te ontmoeten op een feestelijke en koninklijke locatie om u te feliciteren met 50 jaar Vorsten.