Het jaar van Amalia

Was 2020 het jaar waarin koninklijke agenda’s grotendeels leeg werden geveegd, in 2021 zijn de royals weer volop actief. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima pakken met veel plezier de koffers voor staatsbezoeken aan Duitsland en Noorwegen. We zien Máxima eindelijk weer zoals we haar misschien toch het liefste zien: in gala, met de prachtige toeters en bellen uit de juwelenkluis. Koningsdag wordt gevierd in Eindhoven en ook de rest van het land kan zich weer verheugen op de komst van Oranjes. Het staatsbezoek aan Griekenland wordt om logische redenen wel uitgesteld. Nogmaals naar Griekenland vliegen, terwijl Nederland zucht onder het oplaaiende virus, is geen optie.





Maar corona of niet, zeker één evenement heeft zich niet laten verstoren door de pandemie. Prinses Amalia heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt. Een dag voor haar verjaardag ontvang ik al de foto’s die ter gelegenheid van haar verjaardag op Paleis Huis ten Bosch zijn gemaakt. Op de foto’s zit een embargo (verbod tot publicatie) tot aan de vroege ochtend van 7 december, maar ik heb al de voorpret en bekijk iedere foto in detail. De portretten variëren van close-ups tot totaalshots en het koninklijke model staat in diverse ruimtes van het paleis. Ze doen qua belichting een beetje denken aan de oude meesters. Maar dan wel met als onderwerp een prinses van nu. Amalia draagt twee verschillende creaties en is daarvoor niet teruggevallen op de vaste ontwerpers van haar moeder. Ze draagt een rode jurk van Max Mara en een jurk met print van LaDress. Maar ik zie vooral een jonge mooie vrouw die ik inmiddels al achttien jaar volg.

Ik lag zelf in mijn kraambed toen Willem-Alexander zijn dochter aan Nederland voorstelde. En nu ben ik aanwezig bij de Raad van State om een trotse vader zijn dochter binnen te zien geleiden. Natuurlijk kijk ik naar haar, maar ik herken me voornamelijk in haar ouders. De ogen vol trots en ontroering. Bij haar eerste persconferentie staat ook een microfoon voor het koningspaar. Maar zij hoeven niets te zeggen, Amalia kan het zelf! Bedachtzaam geeft ze antwoord. Ze heeft zich kunnen voorbereiden want de vragen zijn daags vooraf ingediend. Maar desondanks maakt ze grote indruk met haar toespraak en haar eerste officiële gesprek met de media. Een noviteit, haar vader stond de pers bij zijn toetreding tot de Raad van State niet te woord. Amalia kan het aan. Sterker nog, met het beeld dat we nu hebben van haar, kan ik me geen betere beoogd troonopvolger voorstellen. Waar haar vader en haar grootmoeder in hun jonge jaren worstelden met hun lotsbestemming, lijkt Amalia het te omarmen. Ze zegt te hopen later een goede koningin te worden. Dat is later, maar voor nu: ze is een meer dan goede prinses! En voorlopig volstaat dat nog heel lang.

Ik wens haar, de koninklijke familie en u heel fijne feestdagen en een gezond en vorstelijk 2022!