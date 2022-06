We hebben allemaal weleens de wind tegen. Momenten dat het leven zwaarder voelt. De spreekwoordelijke ‘wind tegen’ kan veranderen in een storm of zelfs een orkaan aan negatieve gevoelens. De oorzaken zijn legio: van fnanciële zorgen, het verliezen van werk tot eenzaamheid. En toch, wanneer ons gevraagd wordt hoe het gaat, zeggen we automatisch en sociaal wenselijk ‘goed’. Zeggen dat de win tegenzit, of dat het daglicht soms al zwaar op het gemoed rust, is nog steeds en helaas ‘not done’. We leven in een wereld die meer en meer lijkt te draaien om uiterlijke schijn en prestatie, en waarin we minimaal perfect moeten zijn. We trekken een mooie jurk aan, toveren een glimlach op onze toet en vertellen niet dat we eigenlijk niet zo lekker in ons vel zitten.

De afgelopen vier jaar ben ik getuige geweest van de toenemende inzet van koningin Máxima om haar steentje bij te dragen aan de mentale gezondheidzorg. Onlangs kreeg haar tomeloze inzet een officieel karakter toen zij erevoorzitter werd van Mind Us. Deze organisatie werkt aan een gezonde ontwikkeling van jongeren: om kwetsbaar te zijn, te groeien, te leren en te ervaren. In haar toespraak vertelde Máxima dat haar motivatie om zich hiervoor in te zetten heel persoonlijk is en te maken heeft met haar zoektocht na de dood van haar zusje Inés, in juni al vier jaar geleden.

Máxima’s zusje Inés met prinses Ariane in 2007.

Toen zij overleed, was ze 33 jaar… Dan word je overspoeld door heel veel gevoelens. Verdriet, verlies, machteloosheid. Dat het zo ver was gekomen en je haar niet hebt kunnen helpen. Maar we wisten niet goed hoe… het was moeilijk om erover te praten. Haar dood maakte heel veel gevoelens los. En steeds maar weer de vraag: hadden we méér kunnen doen? Ik merkte al snel dat ik niet alleen was. Ik hoorde van heel veel mensen dat ze hetzelfde hadden doorgemaakt met een familielid of een vriend of vriendin. Hoe kun je iemand met mentale problemen echt helpen?’

Alleen al het feit dat Máxima het bespreekbaar maakt, helpt! Maar ze gaat verder dan dat. Ze geeft mensen die worstelen met het leven een luisterend oor en agendeert de problematiek. En laat het aan haar over om de grotere verbanden te zien. Wat is de invloed van sociale media en welke rol speelt de schuldenproblematiek? Het zijn maar een paar thema’s die ik hoor terugkeren in de vele gesprekken die Máxima voert op dit gebied. Mentale gezondheid gaat ons allemaal aan. Laten we een beetje beter voor elkaar zorgen. In goede, maar zeker ook in slechte tijden. Wind tegen is alleen een goed idee wanneer je een parachute hebt, laten we voor elkaar een parachute zijn.