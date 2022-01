Wanneer mijn kinderen met een slecht rapport naar huis zouden komen, zou ik een pittig gesprek met hen voeren. Maar hoe gaat dat met een koning? ‘Majesteit, wij moeten eens dringend met elkaar praten en nieuwe afspraken maken’? En hoe zou de koning dan reageren? ‘Sorry, ik zal beter mijn best doen’?

Niet spontaan

Zijn rapportcijfers zijn niet goed. Dat blijkt niet alleen uit de enquêtes die door diverse nieuwsmedia worden gehouden, maar ook uit die van de Rijksvoorlichtingsdienst zelf. De afdeling Communicatie Koninklijk Huis (CKH) heeft onderzoek laten doen naar onder andere de rol van het koningshuis tijdens de pandemie die ‘niet sterk uit de verf is gekomen’. De vele bezoeken die het koninklijk paar heeft afgelegd komen zeer mondjesmaat over, pas na enig nadenken komen de ondervraagden tot de constatering dat er een of enkele (virtuele) bezoeken zijn afgelegd aan ziekenhuizen ‒ de toespraak aan het begin van de coronatijd wordt ‘niet spontaan’ als voorbeeld gegeven. Terwijl de ‘ongelukjes’ binnen de coronamaatregelen, zoals de reis naar Griekenland, wel breed bekend lijken.

Minder draagkracht

Het onderzoek is al in het voorjaar van 2021 gehouden, maar pas onlangs openbaar gemaakt. Natuurlijk is de koning niet op het matje geroepen, maar de zorgen zijn wel gedeeld. Dat kan niet anders, wanneer we naar zijn kersttoespraak kijken. Naar mijn idee was het zijn beste kersttoespraak. Het verbindende element was heel sterk. Dit keer blikte koning Willem-Alexander terug op de ontmoetingen die hij heeft gehad met burgers in het land. Slim, want naar de kersttoespraak hebben zo’n anderhalf miljoen mensen gekeken en die weten dus nu wel dat de koning ook tijdens de pandemie aan het werk is. Toch is daarmee de kous nog niet af, wat mij betreft. De draagkracht voor de monarchie neemt voelbaar af. En de kennis over de leden van de koninklijke familie ook.

Werk aan de winkel

Ik kon als kind, ik had toen nog geen baan, laat staan een vorstelijke, alle kleinkinderen van koningin Juliana opnoemen. De jongeren van nu die bij mij over de vloer komen kennen het Wilhelmus niet maar weten wel dat het koningspaar drie kinderen heeft – hoe de jongste heet, is een raadsel. Ik was blij verrast toen ik een groepje rappers en infuencers tijdens de opnames van een tv-programma hoorde spreken over Eloise. Toen ik hen vroeg of ze wisten wie de ouders waren van deze instagrammende dame, bleef het stil. Zelfs toen ik de namen van prins Constantijn en prinses Laurentien noemde, viel er geen kwartje. Kortom, er is werk aan de winkel. Tip: Vorsten zou in ieder gezin op de salontafel moeten liggen én gelezen moeten worden. Want daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken: iedere Vorstenlezer kent de namen van de drie prinsessen van Paleis Huis ten Bosch!