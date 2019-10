De documentaire Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis heeft dinsdagavond 472.000 kijkers getrokken. De film, gemaakt door de Britse zender ITV, wist daarmee een plekje in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag te behalen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Voor de documentaire werden de hertog en hertogin van Sussex gevolgd tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika vorige maand. Journalist Tom Bradby ging in gesprek met de twee royals over hun leven in de spotlights, hun rol als ouders en de doelen die hen na aan het hart liggen. Harry en zijn vrouw Meghan zijn daarin bijzonder openhartig. Zo geven ze toe het zeer moeilijk te hebben met de vele media-aandacht die ze krijgen van met name de Britse tabloids. De prins maakt zich daar zorgen over en ziet grote overeenkomsten tussen de aandacht voor zijn vrouw en die voor zijn in 1997 overleden moeder Diana. Tegen Bradby vertelt hij dat hij bang is dat de geschiedenis zich herhaalt.

Ook Meghan spreekt openlijk over haar leven als lid van de Britse koninklijke familie. Ze vindt het moeilijk om te wennen aan haar nieuwe rol en het feit dat haar leven sinds haar relatie met Harry onder een vergrootglas ligt.