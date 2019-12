De beroemde jurk van prinses Diana, die ze in 1985 tijdens een bal in het Witte Huis droeg, is tevergeefs aangeboden op een veiling in Londen. De jurk had rond de 400.000 euro moeten opbrengen, maar dat bedrag werd niet gehaald. Dat meldt persbureau Reuters.

De donkerblauwe jurk is een creatie van Victor Edelstein, gemaakt van fluweel en zijde. De prinses droeg de jurk tijdens een bezoek aan het Witte Huis. De jurk werd beroemd door foto’s waarop Diana danste met acteur John Travolta. De fluwelen jurk werd in 2013 wel geveild, toen voor een bedrag van 240.000 pond, omgerekend 280.000 euro.

Het Londense veilinghuis Kerry Taylor Auctions verkocht nog twee andere, minder dure jurken uit de collectie van prinses Diana. Die werden wel verkocht.