Koningin Elizabeth en andere belangrijke leden van het Britse koningshuis waren vermoedelijk al op de hoogte van de belangenverstrengeling waarvan prins Andrew sinds afgelopen weekeinde wordt beschuldigd. In augustus schreef een klokkenluider brieven naar het paleis om ze te waarschuwen. Dat meldt althans de Daily Express.

Het Britse hof besloot geen actie te ondernemen naar aanleiding van de brieven. De beschuldigingen zouden daarvoor te vaag zijn geweest.

Zondag kwam naar buiten dat de al geplaagde Andrew jarenlang zijn positie als handelsgezant van Groot-Brittannië zou hebben misbruikt. De tweede zoon van koningin Elizabeth zou vooral zijn eigen belang en dat van een bevriende zakenmagnaat hebben gediend, terwijl hij eigenlijk op pad was voor zijn land.

Andrew Papers

In ‘The Prince Andrew Papers’ van de Daily Mail werd gesteld dat de prins niet alleen financier en bankier David Rowland (74) en diens Luxemburgse bank van dienst was, maar bovendien in een Caribisch belastingparadijs in zaken is gegaan met Rowland. Buckingham Palace stelde in een reactie dat “het werk van de hertog van York in dienst heeft gestaan van Britse belangen overzee en niet van belangen van individuen”.

Het verhaal kwam bovenop het nieuws rondom Andrews banden met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein, die is veroordeeld wegens seksueel misbruik.