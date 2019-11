De Britse koninklijke familie staat maandag stil bij Wapenstilstandsdag. De Britten herdenken het einde van de Eerste Wereldoorlog jaarlijks met twee minuten stilte, die ingaat om 11.00 uur, op 11 november: het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand. Op dat moment werd in 1918 de wapenstilstand tussen Duitsland en de Geallieerden van kracht.

Op Twitter deelde de koninklijke familie ter ere van de wapenstilstand een tekst van de Engelse dichter John Maxwell Edmonds: “When you go Home, tell them of us and say. For your Tomorrow, we gave our Today.” Die tekst staat geschreven bij een oorlogsbegraafplaats bij het Indiase Kohima.

Onder de tekst schrijven de Britse ‘royals’ dat ze maandag, “op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand, twee minuten stilte in acht nemen, om hen te gedenken die hun leven gaven in dienst van volk en vaderland”.

Zondag stond de Britse koninklijke familie al uitgebreid stil bij de slachtoffers uit Groot-Brittannië en het Gemenebest van de twee wereldoorlogen en daaropvolgende gewapende conflicten. Bij de Cenotaph, het Britse oorlogsmonument in Londen, legden onder anderen prins Charles, prins William en prins Harry kransen. Dat gebeurde onder toeziend oog van koningin Elizabeth, die op het balkon van het ministerie van Buitenlandse Zaken toekeek.