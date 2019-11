De Britse koninklijke familie heeft zondag uitgebreid stilgestaan bij slachtoffers van de twee wereldoorlogen en daaropvolgende gewapende conflicten uit Groot-Brittannië en het Gemenebest. Bij de Cenotaph, het Britse oorlogsmonument in Londen, legden onder anderen prins Charles, prins William en prins Harry kransen. Dat gebeurde onder toeziend oog van koningin Elizabeth, die op het balkon van het ministerie van Buitenlandse Zaken toekeek.

De 93-jarige Elizabeth werd geflankeerd door Camilla, de echtgenote van Charles, en Catherine, de vrouw van William. Op een ander balkon keken Harry’s vrouw Meghan en enkele andere royals toe. Op beelden is te zien dat de koningin aan het einde van de herdenking een traantje wegpinkt, maar onduidelijk is of ze echt geëmotioneerd was.

Charles legde namens de Queen als eerste een krans bij het oorlogsmonument. Later waren zijn zoons William en Harry aan de beurt en ook prinses Anne, prins Edward en Edward, de hertog van Kent, stonden op de eerste rij om hun respect te betuigen aan de Britse gevallenen. De ceremonie werd ook door talloze politici bijgewoond.

Herdenking

Elizabeth was voor de 74e keer aanwezig bij Remembrance Day. Het was haar derde keer vanaf het balkon. Voorheen legde ze zelf de krans bij het monument neer. De koningin was er al bij vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen ze nog maar 19 jaar oud was.

De Britse royals waren zaterdagavond ook al in groten getale aanwezig bij het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall.