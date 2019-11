Een marine-ingenieur die op Buckingham Palace een Orde van het Britse Rijk ontving heeft zijn vriendin ter plekke een huwelijksaanzoek gedaan.

Luchttechnicus Matthew Gallimore werd dinsdag onderscheiden vanwege zijn verdiensten. Hij was volgens Press Association blij dat prins William hem de onderscheidingen opspeldde. “Ik weet dat de hele koninklijke familie dienst heeft gedaan in het leger, maar ik heb veel met William en Harry. Toen ik eenmaal wist dat hij het was, was ik eerlijk gezegd wat meer ontspannen. Als het de koningin was geweest, was ik in paniek geraakt.”

Na de ceremonie ging Gallimore net buiten de deuren van het paleis op zijn knieën voor zijn verraste vriendin. Het koninklijk huis stond hem namelijk niet toe dat hij zijn aanzoek in het paleis deed. Op het terrein, binnen de poorten, mocht dat wel. “Ze zeiden: ‘Uiteindelijk is het het huis van de koningin, dus het laatste wat je wilt doen is de koningin irriteren’. En dat is het laatste wat ik wil!”