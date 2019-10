Koningin Elizabeth heeft een nieuwe personal assistant nodig. De vacature voor een baan in Buckingham Palace staat op de site van het Britse koninklijk huis en is ook verspreid via LinkedIn.

Volgens de functieomschrijving krijgt de juiste kandidaat een belangrijke rol in het paleis. Hij of zij zal de lat hoog moeten leggen als het gaat om het ondersteunen van de royals in hun officiële taken. “Dit is wat het werken voor het koninklijk huis uitzonderlijk maakt”, staat letterlijk vermeld.

De rol van rechterhand van de koningin zal allesbehalve saai zijn. “Je hebt vanaf de eerste dag verantwoordelijkheid in een snelle en imposante omgeving. Toch ga je de uitdaging aan en ben je trots op de rol die je speelt”, luidt een ander deel van de omschrijving. Dat beeld wordt overigens bevestigd in de memoires van Angela Kelly, die de rol van PA van Elizabeth 25 jaar lang vervulde.