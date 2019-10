Prins William en zijn vrouw Catherine hebben na een bezoek van vijf dagen afscheid genomen van Pakistan. De hertog en hertogin van Cambridge kijken terug op een “fantastisch bezoek”, zo zei Catherine in een exclusief interview met CNN.

“We hebben veel van Pakistan gezien”, zei de hertogin, die onder de indruk was van de “geweldige verscheidenheid” van het land. William en Catherine kwamen maandag aan in de hoofdstad Islamabad. Hoewel het programma van de Cambridges zich vooral rond Islamabad en Lahore afspeelde, legde het stel in vijf dagen tijd meer dan duizend kilometer af. De ‘meest complexe toer ooit’ van het stel bracht hen ook naar het platteland in het noorden en de grensgebieden in het westen van het land.

Catherine was onder de indruk van de lokale gemeenschappen. “Het was heel bijzonder om de verschillende initiatieven te zien.”

Na een week van huis hebben William en Catherine de komende dagen alle tijd met hun drie kinderen, die niet mee reisden naar Pakistan. De oudsten, George (6) en Charlotte (4), hebben de komende week vakantie.