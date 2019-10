Koningin Elizabeth is samen met haar schoondochter Camilla, de vrouw van haar oudste zoon prins Charles, naar een speciale viering in Westminster Abbey geweest. Daar werd dinsdag stilgestaan bij het feit dat precies 750 jaar geleden de derde herbouw van de Londense kerk werd ingewijd. Dat gebeurde destijds in aanwezigheid van koning Henry III.

Westminster Abbey is niet alleen een van de oudste gebouwen van het land en een van de grootste toeristische trekpleisters, het is ook een belangrijk gebouw in de historie van de Britse koninklijke familie. Elizabeth werd er bijvoorbeeld gekroond in 1953, haar kleinzoon William trouwde er met zijn vrouw Catherine en er liggen zeventien vorsten begraven.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Elizabeth en Camilla samen op stap gingen. Maandag vergezelde de hertogin van Cornwall haar naar de opening van het Britse parlement. Charles was er toen ook bij.