Catherine heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Natural History Museum in Londen. De hertogin van Cambridge is sinds 2013 beschermvrouwe van het museum.

Bij het museum kreeg de 37-jarige vrouw van prins William uitleg over biodiversiteit en natuurbescherming in het Verenigd Koninkrijk. Ook nam ze een kijkje bij de collectie van het museum en kreeg ze uitleg over DNA-onderzoek.

Engelse media richten zich vooral op de outfit van Catherine. Zij raken niet uitgepraat over de kleding van de prinses: een bordeauxrode trui met bijpassende schoenen, een kastanjebruine tas en een groene broek. De bladen verbazen zich niet alleen over hoe de hertogin eruitziet, maar ook over de prijs. De broek is voor een schamele 89 pond (een kleine 100 euro) te koop.