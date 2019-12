Catherine heeft eerder deze week tijdens een werkbezoek aan de kraamafdeling van een ziekenhuis de handen uit de mouwen gestoken. De hertogin van Cambridge was twee dagen te vinden in het Kingston Hospital in Londen waar ze meeliep met vroedvrouwen en verplegers.

De echtgenote van prins William was te vinden op de prenatale afdeling, liep mee op de postnatale vleugel en keek bij vrouwen die op het punt stonden om te bevallen, vertelde een ingewijde aan Hello! Catherine ging daarnaast mee met een vroedvrouw die op bezoek ging bij een pasgeboren baby.

Catherine houdt zich geregeld bezig met de ontwikkeling en mentale zorg van kinderen op jonge leeftijd. Ze is ook beschermvrouwe van het instituut Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG).