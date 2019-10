Catherine had dinsdag voor een bezoek aan een meisjesschool in Pakistan een passende outfit aan. De hertogin van Cambridge koos voor een zogeheten kurta, traditionele kledij. William was gehuld in een broek en overhemd.

Op de school in Islamabad kletste het koppel met meisjes van 4 tot 18 jaar en met leraren. Tijdens het bezoek stond het belang van de opleiding van de meisjes voor hun toekomst centraal.

William en Catherine doen op de tweede dag van hun vijfdaagse reis ook nog drie andere scholen aan. Ook treffen ze premier Imran Khan. De dag wordt afgesloten met een feestelijke receptie bij het nationale monument in Islamabad.