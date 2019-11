Prins William reikt donderdagavond in zijn eentje in Londen de Tusk Conservation Awards uit. Zijn echtgenote Catherine laat de prijsuitreiking aan zich voorbijgaan. Een koninklijke bron laat aan Hello weten dat de hertogin van Cambridge niet in staat is om het evenement bij te wonen “vanwege de kinderen”. Wel dronk ze donderdagmiddag een kop thee met de finalisten in Kensington Palace.

William is sinds 2005 beschermheer van de Tusk Trust, dat zich inzet voor natuurbehoud. Hij gaat nu solo naar de ceremonie in Empire Cinema op Leicester Square. Hij bezocht vorig jaar projecten van Tusk in Namibië en Tanzania. William reikt donderdagavond drie prijzen uit en houdt een korte toespraak.

Afgelopen maandag waren William en Catherine nog samen op pad. De hertog en hertogin van Cambridge woonden de Royal Variety Performance bij in Londen.