Supermarktbezoekers in het Britse plaatsje Hardwick keken donderdag hun ogen uit toen Catherine, de hertogin van Cambridge, plots door de winkel liep. Ze was er samen met haar kinderen prins George en prinses Charlotte om voor halloweenoutfits te kijken, melden Britse media.

Het gezinnetje werd in de Sainsbury’s begeleid door een bodyguard die de overige klanten vriendelijk verzocht om geen foto’s te maken. Enkele getuigen konden het toch niet laten om het tafereel met hun telefoon vast te leggen en schoten een plaatje toen Catherine bij de zelfscankassa stond.

“Ik heb niet gezien wat ze kocht”, zegt Kathy Whittaker tegen de Daily Mail. “Een andere vrouw vertelde me dat ze er met de kinderen was en dat ze hun had gevraagd wat ze aan wilden tijdens Halloween.” Een andere supermarktbezoeker zag de vrouw van prins William daadwerkelijk in de kledinghoek snuffelen. De getuigen prijzen Catherine omdat ze zo gewoon is gebleven.

Een heksen- of skelettenpak kost bij Sainsbury’s 9 pond, omgerekend zo’n 10 euro.