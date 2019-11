Prins Charles heeft geschokt gereageerd op de treinbrand die donderdag plaatsvond in Pakistan. Hij heeft meteen mede namens echtgenote Camilla een condoleanceboodschap gestuurd naar premier Imran Khan, zo liet Clarence House vrijdag via sociale media weten.

In de boodschap spreekt de prins van Wales zijn medeleven uit met familie en vrienden van de slachtoffers, en zijn zorgen over de talrijke gewonden. “Ik wil dat u en al onze vele vrienden in Pakistan weten hoeveel u in onze gedachten en speciale gebeden bent in deze moeilijkste tijd”, aldus Charles na het “hartverscheurende nieuws”.

Nabij Rahim Yar Khan kwamen zeker 73 mensen om het leven gekomen en raakten rond de veertig mensen gewond toen hun trein die op weg was van Karachi naar Rawalpindi in brand vloog. Oorzaak was waarschijnlijk een gasfles van een kooktoestel die ontplofte.

De meeste slachtoffers kwamen om het leven toen ze van de rijdende trein sprongen om aan het vuur te ontkomen. Het hoofd van de reddingsdiensten vreest dat het dodental nog verder zal oplopen.

Charles’ oudste zoon prins William was vorige maand nog samen met echtgenote Catherine op bezoek in Pakistan.