Prins Charles raakte geëmotioneerd toen zijn zoon William zijn werk op het onderhoud van het ‘hertogdom Cornwall’ prees. Dat zegt de Britse troonopvolger in de nieuwe tweedelige documentaire Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall, zo blijkt uit vooruitblik op de serie van de Britse zender ITV.

In de documentaire is te zien wat Charles voor werk heeft verricht aan het hertogdom dat wordt beheerd door de Britse troonopvolger. William neemt dat over wanneer Charles plaatsneemt op de troon. Onder de verzamelnaam ‘Duchy of Cornwall’ wordt 531 vierkante kilometer land beheerd, verdeeld over 23 graafschappen. Daarop staan boerderijen, huizen en bedrijven. William was onder de indruk van het werk van zijn vader en vertelde dat hij erover nadacht hoe hij dit later zou aanpakken, vertelde Charles in de documentaire. “Ik kreeg haast tranen in mijn ogen omdat ik, toen ik dat hoorde, besefte dat de afgelopen vijftig jaar het werk echt waard is geweest.”

Het deed de 70-jarige zoon van koningin Elizabeth ook beseffen dat hij niet het eeuwige leven heeft. “Het is goed om te worden geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Dat is goed voor je ziel.”

Het eerste deel van Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall wordt donderdag uitgezonden op ITV. Het vervolg is een week later te zien.