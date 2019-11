De Britse prins Charles is in New Delhi aangekomen voor zijn bezoek aan India. De prins verblijft twee dagen in het land, op het programma staan onder meer evenementen om de goede band tussen Groot-Brittannië en India te vieren. Daarbij is er speciaal aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering.

Het is alweer Charles’ tiende bezoek aan India. Op Twitter heeft Clarence House foto’s gedeeld van Charles’ eerdere bezoeken, soms met Camilla aan zijn zijde. De laatste keer dat Charles en zijn vrouw het land aandeden, was in 2017.

Aan de vooravond van zijn reis naar India sprak Charles nog zijn waardering uit voor de sikhgemeenschap in Groot-Brittannië. Hij deed dat naar aanleiding van de viering van de 550e geboortedag van stichter Goeroe Nanak. Volgens Charles kunnen de waarden uit de sikhreligie “allen inspireren”. Hij noemde daarbij zaken als hard werken, eerlijkheid, respect en onbaatzuchtigheid.

Na zijn bezoek aan India reist de 70-jarige Charles verder naar Nieuw-Zeeland, Tuvalu en de Salomonseilanden. De prins is in zijn eentje naar India afgereisd, in Nieuw-Zeeland sluit Camilla aan.