Prins Charles heeft zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland aangegrepen om andermaal zijn zorgen te uiten over het milieu. In een speech op de Lincoln University waarschuwde de Britse troonopvolger dat het al bijna te laat is om de aarde te redden.

Volgens Charles is er “onmiddellijke actie” nodig en zijn woorden alleen niet genoeg. Volgens de prins van Wales bevindt de mensheid zich “op een keerpunt” en is er nog maar weinig tijd over voordat het lot van de planeet uit onze handen valt.

“Als we de natuur en haar bezittingen vergelijken met een bankrekening, is het duidelijk dat we al eeuwenlang een duizelingwekkend uitgavepatroon hebben. We hebben inmiddels hoge schulden en moeten een manier vinden om die schuld af te lossen”, aldus Charles. “Elke zichzelf respecterende arts had ook al lang ingegrepen als een patiënt er net zo aan toe zou zijn als de planeet.”

Charles is al jaren een voorvechter voor een beter milieu.