Prins Charles heeft een belangrijke rol gespeeld in de veelbesproken kwestie rond zijn broer Andrew. De Britse troonopvolger zou de touwtjes binnen de koninklijke familie in handen hebben genomen en Andrew hebben gedwongen voorlopig afstand te doen van zijn openbare functies. Dat schrijft The Mirror op basis van paleisbronnen.

Volgens de krant is Charles nog meer dan anders op de voorgrond aanwezig. De prins van Wales zou ook van plan zijn zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan meer in het gareel te brengen als zij straks terugkeren van hun zesweekse vakantie. Hiermee toont Charles aan dat hij de leiding van de ‘firma’ helemaal op zich kan nemen, aldus The Mirror. De krant noemt hem vanwege zijn sleutelrol al ‘schaduwkoning’ achter koningin Elizabeth. Over haar wordt gespeculeerd dat ze net als haar man prins Philip een stap terugdoet als ze 95 wordt.

Vorige week concludeerde BBC-koningshuisverslaggever Nicholas Witchell al dat Elizabeth de touwtjes minder strak in handen heeft. Volgens hem zou de Queen nooit met het bekritiseerde tv-interview van Andrew hebben ingestemd indien ze nog van alles goed op de hoogte was.

Charles zat toen het interview werd opgenomen in Nieuw-Zeeland en kon niet direct ingrijpen. Hij kwam deze week terug van zijn herfsttour en is naar verluidt direct gereisd naar Sandringham, waar de gepensioneerde prins Philip zijn tijd doorbrengt. Hij wilde met zijn vader over de kwestie praten en advies inwinnen.