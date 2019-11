Prins Charles bracht maandag een bezoek aan het radiostation RYZ FM in een buurthuis in Auckland. De Brit mocht van de dj een verzoek indienen en koos voor Bob Marleys One Love. Zijn echtgenote Camilla was ondertussen elders in het gebouw met kinderen aan het knutselen.

De dj vertelde achteraf aan lokale media dat Charles ook een praatje met hem maakte. “Hij was een makkelijke prater en zei veel in korte tijd. We hadden het zelfs over de huizenprijzen.”

De Britse troonopvolger en Camilla, die zondag arriveerden in Nieuw-Zeeland, trapten hun zesdaagse bezoek maandag af bij het War Memorial Park, waar Charles bij een oorlogsmonument een krans neerlegde. Vervolgens reisde het koppel naar het Wesley Community Centre. Charles en Camilla gingen daarna nog langs bij onder meer een wijnmakerij, waar ze verschillende soorten mochten proeven.

Ook dinsdag zijn de twee in Auckland te vinden. De dagen erna reizen ze naar onder meer naar Waitangi en de Bay of Islands op het Noordereiland en naar Christchurch en Kaikoura op het Zuidereiland.