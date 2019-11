Prins Charles is na zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland, aangekomen op de Solomoneilanden. Dat meldt de Standard. De prins kreeg zaterdagavond een warm welkom op het vliegveld van Honiara, een van de hoofdsteden van het land dat in 1978 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.

De prins danste er blij op los toen een groep muzikanten met panfluiten hem welkom heette. Toch is de reden voor zijn bezoek niet al te vrolijk. Hij komt namelijk spreken over klimaatverandering en lanceert daarvoor zelfs een nieuw initiatief. De eilandengroep is al zwaar belast door de stijgende zeespiegel.

Camilla is teruggevlogen naar het Verenigd Koninkrijk na het bezoek aan Nieuw-Zeeland. In zijn eentje bezoekt Charles een kathedraal, legt hij een krans neer voor gevallen soldaten en zal hij spreken voor het parlement.