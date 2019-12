Prins Charles wil zo snel mogelijk met de geplaagde prins Andrew om de tafel voor crisisoverleg rondom zijn jongere broer. Dat meldt althans The Sunday Mirror op basis van bronnen. Charles wil dat Andrew open kaart speelt en hem alles vertelt over zijn banden met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein.

De prins van Wales zit momenteel op het landgoed Sandringham in Norfolk. Naar verwachting wordt Andrew daar ook naartoe geroepen zodat ze gezamenlijk kunnen besluiten hoe ze nu verder gaan.

Prins Andrew ligt al enige tijd zwaar onder vuur mede door zijn interview met BBC Newsnight waarin hij over zijn banden met de van misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein, die eerder dit jaar in een New Yorkse cel zelfmoord pleegde, vertelde. Na het omstreden interview legde de Britse prins Andrew zijn openbare functies neer. Ook moest hij zijn kantoor op Buckingham Palace verlaten en trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.

Naar verluidt heeft Charles een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing om Andrew op een zijspoor te zetten.

Zondag werd de hertog van York opnieuw in een kwaad daglicht gesteld door Britse media. Andrew zou zijn eigen belang en die van een bevriende zakenmagnaat hebben gediend terwijl hij eigenlijk op pad was als handelsgezant voor zijn land.