Deal or no Deal-koffertje Meghan geveild

Lang voordat Meghan Markle een rol in Suits kreeg en voordat ze de hertogin van Sussex werd, was ze model en werkte ze als koffermeisje in het tv-programma Deal or No Deal.

Fans van de hertogin krijgen nu de kans om een stukje Meghan in huis te halen. Het originele koffertje met nummer 24 uit het tv-programma wordt namelijk verkocht op een veiling in Californië. Het koffertje zal naar verwachting tusssen de 3500 en 5500 euro opleveren. De veiling zal plaatsvinden van 17 tot en met 19 december.

Overigens is het koffertje ook een keer gedragen door de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een gastoptreden in de spelshow.