Prins William werd in Pakistan op verschillende manieren herinnerd aan zijn moeder Diana. Hij trad niet alleen in haar voetsporen omdat ze het land meermaals bezocht. Ook ging hij langs bij Diana’s goede vriend premier Imran Khan, droeg echtgenote Catherine een soortgelijke outfit als zijn moeder en zeiden scholieren fan te zijn geweest van haar.

Catherine leek maandagavond bij de aankomst in Pakistan al een klein eerbetoon aan Diana te brengen. De hertogin van Cambridge droeg blauwe lokale klederdracht die erg leek op een ensemble dat Williams moeder in 1996 droeg tijdens een bezoek aan het land.

Ook dinsdagochtend werd de prins aan zijn moeder herinnerd tijdens een bezoek aan een meisjesschool in Islamabad. Een groepje scholieren vertelde hem groot fan te zijn van zijn moeder. “Waren jullie dat echt? Dat is erg lief van jullie. Ik was ook groot fan van mijn moeder. Ze is hier drie keer geweest toen ik nog erg jong was”, reageerde hij volgens Britse media.

Vervolgens reisde het koppel naar premier Imran Khan die goed bevriend was met Diana. Destijds was Khan echter nog een professioneel cricketspeler.

De tweede dag van hun vijfdaagse reis wordt afgesloten met een receptie bij het nationale monument in Islamabad.