De nieuwe documentaire over Harry en Meghan en hun reis door Afrika zal ook te zien zijn op de Nederlandse televisie. RTL zendt Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis maandagavond, een dag na de première in het Verenigd Koninkrijk, uit. Dat heeft de zender vrijdag bekendgemaakt.

Voor de film volgde de Britse zender ITV de hertog en hertogin van Sussex tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika vorige maand. Journalist Tom Bradby, die al twee keer eerder een documentaire maakte met de prins in Afrika, praat met het paar over het leven als royal, hoe zij als jong gezin omgaan met alle media-aandacht en over de doelen die hun na aan het hart liggen.

Lorette Schrijver sprak voor de Nederlandse versie van de docu de voice-over in. Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis is maandag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.