Koningin Elizabeth heeft maandag tijdens de officiële opening van het Britse parlement gebroken met een traditie. In plaats van de gebruikelijke keizerlijke staatskroon koos de Queen voor de veel lichtere George IV-diadeem, die ze normaal gesproken alleen draagt op weg naar de Westminster Hall voor de troonrede.

De kroon bleef niet helemaal buiten beeld. De vorstelijke hoofddeksel werd nu op een kussen binnengebracht en neergezet op een tafel naast de koningin. Een officiële reden is er niet gegeven, maar waarschijnlijk is de kroon te zwaar voor de inmiddels 93-jarige Elizabeth. De kroon weegt ruim 1,1 kilo. De koningin droeg wel de rest van de traditionele outfit, inclusief mantel.

Twee jaar geleden droeg Elizabeth overigens ook geen kroon, maar dat had een andere reden. Ze kwam toen in normale kledij omdat er niet genoeg voorbereidingstijd was voor een uitgebreide ceremonie. De koets waar Elizabeth maandag in arriveerde was destijds ook ingewisseld voor een auto.