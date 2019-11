Prins Andrew moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn privésecretaris nu hij al zijn openbare functies heeft neergelegd. Dat melden Britse media vrijdag.

Amanda Thirsk was jarenlang werkzaam als privésecretaris van Andrew en had in die in hoedanigheid de leiding over zijn kantoor. Ze was een belangrijke raadgever en vertrouwenspersoon.

Het was ook Thirsk die met het idee kwam om prins Andrew te laten interviewen door BBC Newsnight. Het gesprek leidde uiteindelijk zijn ondergang in.

Woensdag maakte de zoon van koningin Elizabeth bekend dat hij voorlopig een stap terug doet wat betreft zijn openbare functies. Hij besloot daartoe naar aanleiding van het omstreden interview over zijn relatie met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat Jeffrey Epstein en over beschuldigingen dat hij zelf een minderjarig meisje zou hebben misbruikt.