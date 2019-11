Harry en Meghan hebben hun beveiliging rond Frogmore Cottage opgeschroefd. De hertog en hertogin van Sussex hebben een derde hek gebouwd nadat eerder dit jaar beveiligingsrisico’s werden aangekaart, meldt de Daily Mail.

Het koppel woont met zoontje Archie op een landgoed waar ook het Frogmore House staat. Dat is een paar dagen per jaar geopend voor het publiek. De beveiligers uitten in mei al hun zorgen over hoe dichtbij bezoekers bij Frogmore Cottage konden komen. Het nieuwe hek moet ervoor zorgen dat de privacy en de veiligheid van Harry en Meghan nog meer wordt gewaarborgd.

Rond hun woning staan al twee andere hekken. Ook staan er overal camera’s en houden agenten de wacht.

Harry en Meghan vieren donderdag Thanksgiving. Het is niet bekend of ze thuisblijven of naar de Verenigde Staten reizen, waar de hertogin vandaan komt.