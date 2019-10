Op de foto’s die van Archie, de vijf maanden oude zoon van prins Harry en Meghan, zijn vrijgegeven was het nog te zien maar het jongetje heeft net als zijn vader rood haar. Dat vertelden Harry en Meghan dinsdag tijdens de uitreiking van de Wellchild Awards in Londen.

Het koppel ontmoette er enkele winnaars onder wie moeder Angela Sutherland en haar roodharige dochter Milly. Harry grapte tegen het meisje of hij iets van haar haar mocht lenen. De moeder stelde daarna de vraag of Archie misschien ook rood haar heeft. “Meghan zei dat hij het heeft en volgens Harry was het duidelijk. Je kan het zien in zijn wenkbrauwen”, aldus Angela tegen Britse media.

Harry en Meghan vertelden ook dat Archie dinsdag voor het eerst naar een babyklasje in Windsor is geweest. Het jongetje werd op 6 mei geboren. Hij ging onlangs met zijn ouders mee naar Zuid-Afrika waar hij voor het eerst werd gefotografeerd door de pers. Archie mocht mee op bezoek bij aartsbisschop Desmond Tutu in Kaapstad.