Prins Harry en zijn vrouw Meghan laten zich van een andere kant zien in de documentaire Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis, die zondagavond wordt uitgezonden op Britse televisie. En dat blijkt aan te slaan, want al voor de daadwerkelijke uitzending heeft de film flink de tongen los gemaakt.

Op sociale media wordt massaal gepraat over hertogin Meghan, die in de film toegeeft dat ze het zwaar heeft met haar leven in de spotlights. “Weinig mensen hebben aan me gevraagd hoe het nu eigenlijk met míj gaat,” vertelde Meghan eerlijk. “Elke vrouw, vooral als ze zwanger is, zal zich kwetsbaar voelen. Dus met mijn leven onder een vergrootglas was dat een echte uitdaging. En als je dan een pasgeboren baby hebt, dan is dat veel druk.” Daarop werd de hashtag #WeLoveYouMeghan trending in verschillende landen. Mensen sturen zelfs kaartjes om Meghan een hart onder de riem te steken.

Veel royalty-liefhebbers spreken zich ook uit tegenover het gedrag van de Britse tabloids. Harry spande onlangs een rechtszaak aan tegen The Sun en de Daily Mirror. De kranten hebben zijn telefoon gehackt en illegaal zijn voicemailberichten beluisterd, beweert Buckingham Palace.

Voor de film volgde de Britse zender ITV de hertog en hertogin van Sussex tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika vorige maand. Journalist Tom Bradby, die al twee keer eerder een documentaire maakte met de prins in Afrika, praat met het paar over het leven als royal, hoe zij als jong gezin omgaan met alle media-aandacht en over de doelen die hun na aan het hart liggen. Dat Meghan meerdere keren moest vechten tegen de tranen, laat zien hoe open en bloot de royals zichzelf geven in de film.

Ook in Nederland zal de film te zien zijn op televisie. Loretta Schrijver sprak voor de Nederlandse versie van de docu de voice-over in. Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis is maandag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.