Twee jaar na de huwelijksaankondiging van prins Harry en Meghan deelt de Amerikaanse mode- en celebrityfotograaf Alexi Lubomirski tot nog toe onbekende details over de opdracht die van het koninklijke paar kreeg. Kensington Palace overviel hem in 2017 met de vraag om officiële verlovingsfoto’s van Harry en Meghan te maken.

“Twee jaar geleden belde Kensington Palace me zomaar, terwijl ik in een wachtkamer van een ziekenhuis zat te wachten na een tien uur durende hersenoperatie van een familielid, om me te vragen of ik interesse had om een gezamenlijk project te doen”, schrijft Lubomirkski op Instagram.

“Twee weken later schoot ik de officiële portretfoto’s van de hertog en hertogin van Sussex. En het volgende jaar maakte ik de officiële huwelijksfoto’s op Windsor Castle”, schrijft Lubomirski bij een huwelijksfoto, waarbij hij onthulde dat hij slechts drie minuten tijd had om wat informele foto’s te maken van het bruidspaar na de receptie.

Lubomirski maakte de verlovingsfoto’s bij Frogmore House in Windsor. De Amerikaanse fotograaf was na die fotosessie vol lof over Harry en Meghan. Hij is gewend aan vips. Eerder had hij Beyoncé, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston en Julia Roberts al voor zijn lens.