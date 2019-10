Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn weer herenigd in Zuid-Afrika. Na een uitstapje van een paar dagen naar Botswana, Angola en Malawi keerde Harry terug naar Johannesburg om samen met Meghan de tiendaagse reis in Afrika af te sluiten.

De hertog en hertogin begonnen de laatste dag hand in hand, net als tien dagen geleden toen ze in Zuid-Afrika arriveerden. Harry en Meghan trapten de dag af in een township in de buurt van Johannesburg, waar ze jonge ondernemers ontmoetten en kennismaakten met projecten om de toenemende werkloosheid onder jongeren in Zuid-Afrika aan te pakken.

Daar hield Harry een toespraak. “Momenten zoals vandaag, waarbij we jullie allemaal ontmoeten, inspireert ons”, zei de kleinzoon van de Britse koningin. “Of het nu gaat om het ondersteunen van jonge ondernemers, de positie van vrouwen of het bestrijden van gendergerelateerd geweld, het planten van bomen, het opruimen van landmijnen of het beschermen van wilde dieren. Deze ervaringen bevestigen onze liefde voor Afrika en de kwesties die zo belangrijk voor ons zijn.”

Belofte

Harry deed een ferme belofte. “We hebben het geluk dat we een positie hebben die ons geweldige kansen biedt en we willen er alles aan doen om ons steentje bij te dragen aan het bouwen van een betere wereld. We zullen altijd proberen op te komen tegen onrecht en ons uit te spreken voor degenen die zich misschien niet gehoord voelen. Wij geloven in je, ongeacht je achtergrond, je nationaliteit, leeftijd, geslacht, seksualiteit of de kleur van je huid. En we blijven ons hele leven doorgaan, zodat jullie een kans krijgen om te slagen en de wereld te veranderen.”

Op het programma woensdag staat ook nog een ontmoeting met Graça Machel, weduwe van de voormalig Zuid-Afrikaans president Nelson Mandela. Harry en Meghan keren samen met hun bijna vijf maanden oude zoontje Archie in de avond terug naar Londen.