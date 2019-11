Meghan ontving deze week een speciale gast bij haar thuis. De hertogin van Sussex had niemand minder dan Hillary Clinton in het geheim uitgenodigd op Frogmore Cottage, bevestigen bronnen aan Amerikaanse media. Het was de eerste keer dat de voormalige first lady van de Verenigde Staten de echtgenote van prins Harry heeft ontmoet.

Meghans zes maanden oude zoontje Archie zou ook bij het onderonsje aanwezig zijn geweest. Volgens een ingewijde heeft Hillary de baby ook op schoot gehad. “Ze mocht hem vasthouden en met hem knuffelen.”

De dames konden het goed met elkaar vinden. “Ze waren erg blij dat ze elkaar hebben ontmoet.”

Eerder deze week nam de voormalig presidentskandidaat het wederom op voor de hertogin. Hillary sprak net als ze eerder al deed schande over hoe Meghan door de Britse media wordt behandeld en zei haar graag een knuffel te willen geven.