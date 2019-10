Hillary Clinton heeft het in navolging van onder anderen Ellen DeGeneres en Elton John publiekelijk opgenomen voor Meghan. Dat de Britse media haar zo hard aanpakken komt volgens Clinton doordat de echtgenote van prins Harry een halfbloed is. Dit meldt The Sunday Times.

“De manier waarop ze behandeld wordt is werkelijk onvoorstelbaar. Mocht haar biracialiteit werkelijk de oorzaak zijn, dan moet iedereen zich doodschamen. En ik vermoed dat dat wel zo is,” aldus Hillary, die hiermee reageerde op de vraag wat ze ervan vond dat Harry en Meghan drie Britse tabloids gaan aanklagen. De voormalig staatssecretaris van de Verenigde Staten bekende ‘groot fan te zijn van Meghan’.

Ook Clinton’s dochter Chelsea sluit zich daarbij aan. “Meghan had al een prachtige carrière voordat ze trouwde en gebruikt haar stem en invloed nog steeds. Helaas krijgt ze nu veel kritiek en daar begrijp ik niets van.”